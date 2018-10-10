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بورصة وشركات
50 % ارتفاعًا فى سرقات العملات المشفرة خلال 9 شهور
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 05:12 م
القرصنة
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القرصنة
خالد بدر الدين
أعلنت شركة "سايفر تريس" الأمريكية المتخصصة في الأمن الإلكتروني، أن سرقات العملات المشفرة عبر القرصنة على بورصات ومنصات التداول قفزت إلى 927 مليون دولار، في أول تسعة شهور من العام الجارى، بزيادة 50% عن مثيلتها، خلال نفس الشهور من العام الماضى.
وأظهر تقرير للشركة، صادر -اليوم الأربعاء- يتابع النشاط الإجرامي وغسل الأموال في سوق العملات الرقمية، نموًا مطرداً في عدد السرقات الأصغر التي في نطاق 20 إلى 60 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 173 مليون دولار في الربع الثالث من هذا العام.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن إجمالي العملات الرقمية المسروقة العام الماضى من البورصات بلغ 266 مليون دولار فقط، وفقًا لتقرير سابق من شركة سايفر تريس.
وجاء فى تقرير الشركة أن أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم من دول تتسم بضعف القواعد التنظيمية المتعلقة بغسل الأموال استخدمت لغسل عملات بتكوين بقيمة 2.5 مليار دولار منذ 2009، منها أكبر 20 بورصة عملات افتراضية من حيث حجم التداولات.
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