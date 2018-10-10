ميناء دمياط يستجيب لإستغاثة سفينة بإنقاذ أحد مهندسيها من نزيف

محمود محسن



تأكيداً على جاهزية ميناء دمياط لمجابهة أية مواقف طارئة، تلقت هيئة الميناء إشارة بوجود حالة مرضية على متن سفينة البضائع SBI COUGAR والتى تحمل علم جزر المرشال والقادمm من جبل طارق لأحد مهندسي السفينة ويدعي KRCELIC DRAZEN ويبلغ من العمر 50 عاماً ويحمل جنسية كرواتيا ومصاباً بنزيف حاد.



وفور تلقي البلاغ تم السماح للسفينة بالدخول إلى منطقة الإنتظار الداخلي، وإخطار مركز العمليات وإدارة الأزمات، وتم تنفيذ خطة لإنقاذ المصاب بالتنسيق مع الإدارة المركزية لحركة السفن والإدارة المركزية للخدمات ومختلف الإدارات المعنية، وتم الدفع بإحدي الوحدات البحرية للقيام بعملية إنزال سريعة له بعد إتمام إجراءات توقيع الكشف المبدئي عليه بمعرفة الحجر الصحى بالميناء.



وتم نقله بواسطة الإسعاف المجهز إلى أقرب مستشفي لتلقي العلاج (مستشفي القوات المسلحة)، ويأتي هذا تتويجا للخبرة التي إكتسبها العاملون بالميناء من خلال التدريبات والمناورات العديدة التي تجريها الهيئة لمجابهة مثل هذه المواقف.