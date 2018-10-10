24 ألف جنيه أعلى سعر للمتر التجاري بسوهاج الجديدة

سوهاج الجديدة 556



محمود زكي



قال المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إن الجهاز نجح في بيع 6 وحدات تجارية من أصل 9 محال بالمدينة بالإضافة إلى صيدلية.



وأضاف الدكروري لـ"المال" أن أسعار المتر التجاري تراوحت بين 13400 جنيه كأقل سعر مقابل 24 ألف جنيه أعلى سعر في المدينة، في حين أن سعر المتر المربع في الصيدلية سجل 41 ألف جنيه.



وأوضح رئيس الجهاز أن تلك الوحدات تقع بمناطق 16 عمارة و138 عمارة وكذلك منطقة ابني بيتك وتتراوح مساحة الوحدات بين 14 متر مربع إلى 67 متر مربع مشيرًا إلى أن المزاد على الوحدات كان موفق للغاية وشهد تنافس بين الأفراد للحصول على وحدة تجارية.





وأشار إلى أن الوحدات التي تم بيعها ستخدم سكان منطقة إبني بيتك والعمارات المجاورة خاصة وأن المشروعات تتمثل ف تنفيذ سوبر ماركت ومحلات خضار وفاكهة.