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الإسكندرية
استفادة 932 متدربًا بخدمات التشغيل المهني بغيط العنب
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 05:02 م
مروان السماك
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عزوف المتقدمين على الوحدات التجارية بمشروع غيط العنب بالإسكندرية
مروان السماك
معتز محمود
قال مروان السماك، القائم بأعمال رئيس اللجنة التنفيذية لمركز التدريب والتشغيل المهني فى غيط العنب، إن عدد المتدربين الذين استفادوا من الخدمات التى يقدمها المركز حتى الآن بلغ 932، لافتًا إلى أنه تم توظيف 300 شاب وفتاة فعليًا واستلموا مهام عملهم.
وأضاف السماك، خلال كلمته فى احتفالية نجاح الشراكة لمركز التدريب والتشغيل المهنى، ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات، أن مركز التدريب بغيط العنب أحد مشروعات التنمية الاجتماعية لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن المركز عبارة عن منصة للتعاون ونقطة بداية.
وأكد السماك أن المركز يهدف لتأهيل الباحثين والباحثات عن عمل لبناء برامج ونظم للتدريب المهني لتوفير فرص العمل المؤهلة لسوق العمل، وأن يكون المركز حلقة الوصل بين الشباب وبين أصحاب العمل الباحثين عن عمالة مدربة ماهرة.
وتابع: لم يقتصر التدريب بالمركز على التدريب المهني فقط بل تدريبهم وتهيئتهم نفسيًا وبناء القدرات المؤسسية، وإجراء البحوث التسويقية لفرص العمل وحصول المركز على شهادات الجودة والسلامة والصحة المهنية.
وأشار إلى أن التعاون مع هيئة المعونة الأمريكية له دور كبير في نجاح هذه الفكرة وتنميتها، ويوجد ثقة بين جميع الأطراف المتعاونة في إقامة ونجاح المشروع.
الإسكندرية
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