لأول مرة.. تايلور سويفت تجذب 250 ألف شاب للانتخابات الأمريكية

تايلور سويفت

خالد بدر الدين



نشر موقع فوت دوت أورج الإلكتروني، أن قرار نجمة البوب الأمريكية تيلور سويفت خوض غمار السياسات الانتخابية للمرة الأولى فى حياتها، أدى إلى زيادة في تسجيل الناخبين عبر الإنترنت، خاصة بين الشباب والفتيات.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن موقع فوت دوت أورج غير الهادف للربح والذي يساعد الناخبين في التسجيل عبر الإنترنت، أعلن أن أكثر من 250 ألف ناخب جديد قاموا بالتسجيل منذ بث سويفت رسالة على موقع إنستجرام يوم الأحد الماضى، تساند فيها مرشحين ديمقراطيين في ولايتها تنيسي وتطالب الناخبين بالتسجيل بالمقارنة مع 57 ألف ناخب جديد إجمالا في أغسطس الماضي و190 ألفًا في سبتمبر.



وتتراوح أعمار أكثر من 60 % من المسجلين منذ يوم الأحد بين 18 و29 عامًا، وهي زيادة رجح الموقع أن منشور سويفت هو الدافع لها، بينما قال رافين بروكس المسؤول في الموقع ”هذا الأمر مدهش تماما ويفوق التوقعات“.



وأقر الموقع بأنه لا يمكن قياس التأثير المباشر لخطوة سويفت، لكن بروكس قال إن الزيادة في الناخبين الشبان تتماشى مع القاعدة الجماهيرية لسويفت التي يغلب عليها الشباب.



وتلقي شعبية سويفت الضخمة الضوء على الطريقة التي يمكن من خلالها أن يستغل المشاهير وجودهم على الإنترنت لأن لها ألبوم أغانى وجولة غنائية حققا لها أفضل العائدات إضافة إلى 112 مليون متابع لها على إنستجرام.



وفازت سويفت أمس الثلاثاء بأربع جوائز في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية في لوس انجليس، بينها جائزة فنان العام، وحثت المعجبين من جديد على الإدلاء بأصواتهم لكن دون الإشارة إلى الحزب الذي تؤيده.



وكانت سويفت قالت لمتابعيها إنها لا تستطيع دعم المرشحة الجمهورية مارشا بلاكبيرن بسبب سجلها المتعلق بقضايا المرأة وحقوق المثليين بينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سويفت بأنها ناخبة جاهلة وقال للصحفيين ”فلنقل فحسب أن حبي لموسيقى تيلور أصبح أقل الآن بنسبة 25 % تقريباً".