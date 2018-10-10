إيهاب جندي مدير عام لزيروكس مصر‎





أعلنت شركة زيروكس مصر تعيين إيهاب جندي في منصب المدير العام للشركة خلفًا لمحمد عامر, و تولى إيهاب جندي سابقًا إدارة شركة زيروكس السعودية، والآن يرأس الإدارة في مصر ليوظف خبراته وقيادته لفريق العمل نحو تطوير عمليات جديدة تساهم في تحقيق استراتيجية الشركة في مجالات التحول الرقمي والطباعة.وقال جندي : "سأسعى مع فريق زيروكس للعمل نحو تطوير عمليات واستراتيجيات الشركة في الأسواق المصرية لتعزيز مكانتها وتقوية وضع الشركة على مستوى المنطقة."بدأ مشوار جندي مع زيروكس في 1983 وقد تدرج في المناصب وصولاً الى الانضمام إلى الفريق المسئول عن إطلاق الاستراتيجية التوسعية لشركة زيروكس في أسواق السعودية والكويت ومنطقة الخليج، وكان اخر منصب تقلده جندي هو مساعد نائب رئيس مجموعة العليان قطاع التكنولوجيا. أما بالنسبة للدرجة الجامعية، فيحمل جندي شهادة البكالوريوس من جامعة حلوان في مجال الإدارة.من جانبه، صرح دافيد دايز، رئيس قطاع عمليات الأسواق النامية في زيروكس، قائلًا: "تمثل خبرة جندي العميقة بالسوق قوة دافعة رئيسية لتنمية عملياتنا ومنتجاتنا وخدماتنا في مصر في الفترة القادمة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تمكننا من تقديم المزيد من الحلول لمساعدة عملائنا على العمل بشكل أفضل وأسهل في ظل التحول الرقمي."