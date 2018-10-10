وزير سابق يقلص حصته فى سى آى كابيتال بواقع 56.8 مليون جنيه

شركة سي آي كابيتال

رجب عزالدين



أعلنت شركة سى آى كابيتال القابضة عن قيام العميل رشيد محمد رشيد ببيع عدد 7.7 مليون سهم من حصته فى الشركة بقيمة إجمالية 56.8 مليون جنيه تقريبا.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، اليوم أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد التنفيذ إلى 4.95% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 6.36% قبل العملية.



ورشيد محمد رشيد، كان وزير التجارة والصناعة في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك.



وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 7.6 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.



وأعلنت البورصة صباح اليوم الأربعاء عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 7.75 مليون سهم من أسهم سى أي كابيتال القابضة بقيمة اجمالية 56.8 مليون جنيه .ونفذت صفقة مماثلة الاسبوع الماضى على أسهم الشركة بقيمة 58.5 مليون جنيه.



وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 88% خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل 183 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 97.32 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.



ويبلغ رأسمال الشركة 411.45 مليون جنيه، موزعاُ على 411.45 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.