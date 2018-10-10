البورصة تضيف النشاط العقارى لأغراض الشرقية للأمن الغذائي

البورصة المصرية

رجب عزالدين



وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على تعديل غرض شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، بإضافة نشاط الاستثمار العقارى وشراء وبيع الأراضى.



وتقدمت الشركة فى وقت سابق بمستندات تعديل الغرض والنظام الأساسى للبورصة المصرية .



ووافقت عمومية الشركة فى سبتمبر الماضي على إضافة الاستثمار العقاري وشراء وبيع الأراضي لنشاطها، وتعديل المادتين 3- و39 من النظام الأساسي للشركة.



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.09 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 4.02 مليون جنيه صافي ربح خلال نفس الفترة من العام الماضي.