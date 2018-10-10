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استثمار
عودة السياحة الفنلندية للبحر الأحمر بعد توفف 6 سنوات
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 04:32 م
اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر يستقبل وفدا فنلنديا
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اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر يستقبل وفدا فنلنديا
المال - خاص
استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر صباح اليوم الأربعاء، وفدا فنلنديا
جاء على رأس الوفد MS. Annina Metsola، المنسقة الإعلامية للقطاع السياحى بفنلندا و Ms.Maria Niemi مديرة العلاقات العامة بأحد أكبر شركات السياحة الفنلندية.
وترتبط الزيارة بمناسبة عودة السياحة الفنلندية لزيارة المحافظة مرة أخرى بعد مرور 6 سنوات وبحث سبل زيادة أعداد السائحين الفنلندين .
وأعلنت الشركة المصرية المستضيفة للوفد MTS عن وصول أول طائرة فنلندية للبحر الأحمر فى 18 ديسمبر القادم تحمل 207 سياحا فنلنديين للبحر الأحمر لتكون بداية لعودة السياحة الفنلندية بعد مرور 6 أعوام، مشيرة إلى أنه "ستتوالى الرحلات فيما بعد".
وأشار المحافظ إلى خسارة السائح الفنلندى لجمال وطقس البحر الأحمر خلال فترة توقف الزيارة.
وتمنى عودة السياحة الفنلندية بقوة خلال الفترة القادمة مرحبا بالوفد وممتنا لما سيقوم به من نقل صورة رائعه عن البحر الاحمر لما عايشوه خلال فترة زيارتهم للغردقة .
من جانبها، أعربت المنسقة الإعلامية بسعادتها البالغة بتواجدها فى أجمل المدن السياحية موجهة سؤالا حول مكانة السياحة للمحافظة.
وأوضح المحافظ أن السياحة الصناعة الأولى للبحر الأحمر، فيوجد بالمحافظة أكثر من 270 منتجعا سياحيا، تحتوى على 83 غرفة فندقية لاستقبال السائحين
وأضاف "قامت المحافظة بزيادة استيعاب المطارات وتطويرها وإنشاء مارينا سياحى ضخم لاستقبال سفن الكروز الضخمة واليخوت العملاقة".
وانهى المحافظ اللقاء متمنيا لهم قضاء اجازة لم يحظوا بها من قبل على ارض محافظة البحر الاحمر معربا عن سعادته بعودة السياحة الفنلندية مرة اخرى ، منتظرا المزيد من السائحين الفنلنديين خلال الفترة القادمة .
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