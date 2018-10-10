فيسبوك تنجح في حل ثغرة تدمير واتساب

واتساب

خالد بدر الدين



توصلت شركة "فيسبوك"، إلى حل لخلل في تطبيق "واتساب"، كان يسمح في السابق لقراصنة الإنترنت "الهاكرز" بتدمير التطبيق أو إيقافه عن العمل عند استعمال المستخدمين لخاصية المحادثة بالفيديو.



وذكرت وكالة سكاى نيوز عربية، إن ناتالي سيلفانوفيتش، وهي باحثة في مجال الأمن مع فريق مشروع "بروجكت زيرو" التابع لشركة جوجل، كانت اكتشفت ثغرة "واتساب" في نهاية أغسطس الماضي.



ونجحت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق "واتساب" بإصلاح المشكلة في تحديث تم إصداره هذا الأسبوع، كما جاء فى تقرير لموقع "زي دي نيت".



ووصفت سيلفانوفيتش الثغرة، بأنها "خلل في الذاكرة بخاصية مكالمة الفيديو في واتساب"، وأضافت أن هذه المشكلة "يمكن أن تحدث عندما يستقبل مستخدم واتساب مكالمة فيديو من أحد القراصنة".



وتأثر مستخدمو أنظمة "iOS" و"آندرويد" فقط بالخلل التقني، لاستخدام أنظمتهم تقنية تتيح حدوث هذه الثغرة، وعلى هؤلاء أن يثبتوا التحديث الجديد للتطبيق فورًا لتفادي التعرض للاختراق.