برلمانيون: إعفاء المصانع المسجلة من الضريبة العقارية مرفوض

وكيل "الاقتصادية": ليس حافزا للغير مرخصين على التسجيل

وأمين "الخطة والموازنة": يضر بالاقتصاد والحصيلة الضريبية





ياسمين فواز:رفض نواب فى البرلمان مقترحا يقضى بإعفاء المصانع المسجلة من الضريبة العقارية، مؤكدين أن هذا القرار يخص وزارة المالية فقط، لأن من شأن تطبيقه خفض الحصيلة المستهدفة، وهو ما يؤثر بالسلب على عجز الموزانة.وكان محمد زكريا محيى الدين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون الضريبة العقارية على المصانع، يقضى بإعفاء المصانع المسجلة من الضريبة، على أن تخضع غير المسجلة لها.وأكد د. أشرف العربى وكيل اللجنة الاقتصادية، أن إعفاء المصانع من الضريبة العقارية يخص السياسة الضريبية للدولة والتى تعنى بها "المالية"، موضحا أنه لا يجوز إعفاء مصانع قطاع الأعمال العام مع ربط الضريبة بالمصانع الخاصة تحت مسمى أن الأولى تابعة للدولة، مضيفا :" هذا أمر غير مقبول لكونه يخلق تمييزا فى حين أن كلاهما يخضعان لشراكة مستثمرين ".وأشار لـ "المال " إلى أن هذا الأمر يجب بحثه مع " المالية" لقياس عجز الموازنة، ومدى قدرتها على تنفيذ الإعفاء من عدمه، لافتا إلى أن اشتراط إعفاء المصانع المسجلة من الضريبة ليس حافزا لغير المرخص على التسجيل ليحظى بالإعفاء، متابعا :" هذا أمر غير منطقى لأن الاقتصاد غير الرسمى لا يدفع أى ضريبة وبالتالى فهو يسعى إلى التهرب من التسجيل ".وللقضاء على مشكلة التقديرات الجزافية للضريبة العقارية، اقترح "العربى" أن يتم تشكيل هيئة شبه حكومية تتعاقد خلالها الدولة مع القطاع الخاص ممن أثبتوا كفاءة فى هذا المجال عالميا لإدارة الهيئة تكنولوجيا بالتعاون مع الحكومة، لحصر وتقييم 30 مليون عقار تقريبا، باستخدام جهاز آلى ضخم لقياس معدلات أسعار الوحدات، وتقدير قيمتها السوقية، مطالبا مصلحة الضرائب العقارية بالتعاقد مع تلك الهيئة للحصول على تقييم العقارات بشكل سنوى وليس كل 5 سنوات تحسبا لأى تغييرات سوقية.ونوه بأن الهيئة المشار إليها من المقرر أن تقدم خدماتها مجانا لتحفيز المواطنين على تسجيل عقاراتهم، على أن يتم الصرف على الهيئة من خلال الإيرادات الناتجة عن اطلاع المواطنين على القيمة السوقية لكل وحدة، عبر رابط إلكترونى وسداد قيمة رمزية للخدمة قد تصل إلى جنيه على سبيل المثال، مطالبا بنشر فروع للهيئة المقترحة بكل المحافظات لتكون مسئولة عن تقييم وتسجيل الأراضى والعقارات الموجودة داخلها.وانتقد عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، مقترح إعفاء المصانع من الضريبة، قائلا :" ماجدوى القانون إذن عندما أعفى المصانع الكبرى التى يمتلكها رجال الأعمال ؟".وأضاف لـ"المال" أن 70% من مصانع الطريق الصحراوى غير مربوطة بالضريبة العقارية لصعوبة الوصول إليها، مشددا على أن إعفاءها يخدم أصحاب المصالح ويضر بالاقتصاد والحصيلة الضريبية التى نسعى إلى زيادتها وليس تقليصها.وطالب باستثاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس المصانع الكبرى .وأعلن ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، تأييده لتخفيف الأعباء عن قطاع السياحة والصناعة ولكن بضوابط، موضحا أنه لا يمكن منح إعفاءات للمصانع المتوقفة التى تمثل عبئا على الدولة.وأضاف لـ"المال" أنه يجب أن تكون المصانع تتمتع بحافز يشجع الدولة على إعفائها مثل تشغيل عمالة أو تصدير أو إنتاج وغيرها حتى تتمتع بالإعفاء الذى لا يعنى ألا تسدد المصانع الضريبة بل تخفيضها فقط.