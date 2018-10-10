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نقل وملاحة
رئيس السكة الحديد: تفتيش مفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 04:42 م
جانب من الاجتماع
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جانب من الاجتماع
محمود محسن
عقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اجتماعا اليوم، مع مدير المناطق على مستوى الجمهورية، لمتابعة تقدم الأعمال بمشروعات التطوير التى تقوم بها الهيئة وتتضمن تطوير نظم الاشارات والمزلقانات وتجديدات وصيانة السكك وتطوير المحطات.
وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع أنه تم إعطاء كل الصلاحيات لمديرى المناطق لمتابعة تنفيذ مشروعات التطوير فى نطاق كل منطقة، إضافة إلى المرور والتفتيش المفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة من طوائف التشغيل للتأكد من إتباع إجراءات السلامة ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات.
وأوضح رسلان أن الهدف من المرور والتفتيش المفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة يتضمن مراجعة شاملة داخل البلوكات والأبراج والمزلقانات والتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير المعتمدة من الرقابة على التشغيل، ومراجعة خدما القطارات والقاطرات للتأكد من تواجدهم واستكمال المهمات المصلحية المقررة وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى.
وشدد على ضرورة استصحاب القطارات ومناظرة السيمافورات للتأكد من قيام مسئولى التشغيل القيام بواجبهم الوظيفى والتوعية الشاملة للعاملين بالبلوكات والمزلقانات والمحطات وأقسام الحركة المختلفة والتأكد من مدى مطابقة أصول البنية الأساسية ( سكك - إشارات - اتصالات - أجهزة خلوات السكك - البلوكات والأبراج الكهربائية ) وذلك حرصا من الهيئة على امن وسلامة مسير القطارات لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.
ووجه رسلان مديرى المناطق بضرورة تقييم المستويات الإشرافية بالقطاعات داخل المنطقة وفى حالة وجود أى تقصير بالأداء يتم استبعادهم من المنطقة فورا بعد العرض على سيادته والنائب المختص.
السكك الحديدية
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