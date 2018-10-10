السلام الأخضر: كوكاكولا وبيبسي ونستله أكبر مصادر تلوث البيئة

منظمة السلام الأخضر

خالد بدر الدين



أعلنت منظمة السلام الأخضر –جرين بيس- المهتمة بحماية البيئة، اليوم الأربعاء، أن شركات كوكاكولا وبيبسي للمشروبات الغازية ونستله لمنتجات الألبان والمياه المعدنية، هي أكبر الشركات المنتجة لمخلفات البلاستيك في العالم، والتى تشكل أكبر تلوث للبيئة.



وقالت المنظمة، فى تقرير صدر لها، اليوم، إنها نظمت مع حركة (بريك فري فروم بلاستيك)، أو تحرر من البلاستيك إن هناك 239 عملية تنظيف من البلاستيك في 42 دولة، نتج عنها إحصاء وفرز 187 ألف قطعة مخلفات بلاستيكية، بهدف معرفة مدى مساهمة الشركات الكبرى في مشكلة التلوث البيئة.



وأضافت المنظمة أن شركة كوكاكولا الأمريكية، أكبر منتج للمشروبات الغازية في العالم، هي أكبر منتج للمخلفات وإن مخلفات بلاستيكية تحمل شعار الشركة وجدت في 40 دولة من هذه الدول.



وقال فون هيرنانديز، المنسق العالمي لحركة تحرر من البلاستيك: "هذا الفرز للعلامات التجارية يقدم دليلا لا يمكن دحضه على الدور الذي تلعبه الشركات في استمرار أزمة تلوث البلاستيك العالمية".



وأكد متحدث باسم كوكاكولا -التى كانت الشركة تعهدت بجمع وإعادة تدوير زجاجة أو عبوة معدنية مقابل كل واحدة تبيعها بحلول عام 2030 - في بيان "نشارك جرينبيس هدفها المتمثل في إزالة المخلفات من المحيطات ومستعدون للقيام بدورنا في المساعدة على مواجهة هذا التحدي المهم".



وقالت نستله، أكبر منتج للمواد الغذائية والمشروبات في العالم، إنها تدرك المشكلة وتعمل جاهدة للقضاء على استخدام البلاستيك غير القابل للتدوير، وأنها تدرس حلولًا مختلفة لمسألة التعبئة وطرقا لتسهيل عملية إعادة التدوير والقضاء على مخلفات البلاستيك.