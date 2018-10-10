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رياضة
النصاب القانونى يلغى اجتماع الجبلاية
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 04:16 م
هانى أبو ريدة الاتحاد
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تسبب عدم إكتمال النصاب القانونى، لمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس خالد أبو ريدة، فى إلغاء اجتماع المجلس الطارئ، الذي كان مقررًا اليوم الأربعاء، بمقر الجبلاية بالجزيرة.
جاء ذلك، في ظل تواجد عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خارج مصر، بجانب مقاطعة حازم إمام للاجتماعات، وتضامن سيف زاهر معه، وهو ما جعل النصاب القانوني لا يكتمل، حيث اكتفت الإدارة بجلسة ودية.
وكان الاجتماع الطارئ مقررًا، لمناقشة الاستعدادات لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، والذي سيشهد الانتخابات التكميلية، بعد استقالة الثنائي، حازم وسحر الهواري.
فيما أسند مجلس الجبلاية، رئاسة بعثة منتخب الفراعنة، في سوازيلاند، لخوض المباراة المقررة الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة من عمر تصفيات بطولة أمم أفريقيا "الكاميرون 2019"، إلى مجدى عبد الغنى، عضو المجلس
وتغادر البعثة، القاهرة إلي سوازيلاند، الأحد المقبل استعدادا للمباراة، بعد خوض لقاء الجولة الثالثة، بعد غدا الجمعة، ويحتل المنتخب المصري، المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات القارية، برصيد 3 نقاط، خلف منتخب تونس المتصدر بـ 6 نقاط.
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