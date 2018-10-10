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اقتصاد وأسواق
الزراعة: حظر تداول الدواجن الحية لن يطبق قبل تصريف المعروض بالمحال
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 04:11 م
الدواجن و الطيور الحية
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الدواجن و الطيور الحية
الزراعة تؤكد قرار حظر تداول الدواجن الحية لن يطبق قبل تصريف الطيور في المحال
الصاوي أحمد
أكد الدكتور حامد عبد الدايم المستشار الأعلامي لوزارة الزراعة أن قرار تطبيق حظر تداول الدواجن الحية في محافظات القاهرة الكبري لن يتم تطبيقه قبل ان يتم تصريف الدواجن المتواجدة في المحلات و بعد توفير بدائل أخري للمحلات للإستمرار في العمل مثل توفير قروض ميسرة لشراء الثلاجات التي يتم فيه حفظ الدواجن .
ولفت عبد الدايم في تصريحات خاصة لجريدة "المال " أنه لن يتم إغلاق محلات الدواجن التي تتداول الطيور الحية قبل توفير هذة البدائل .
ومن جانبه أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الأنتاج الحيواني والداجني انه لن يتم مصادرة الدواجن الحية المتواجدة حاليا في المحلات ولكن سوف يتم منح مهلة للتصرف في الدواجن المتواجدة حاليا في المحلات .
وأوضح "سليمان " أن سبب حظر تداول الدواجن الحية في محافظة القاهرة الكبري يرجع لرغبة وزارة الزراعة في القضاء علي مرض انفلونزا الطيور وكذلك لأسباب الصحة العامة لحماية صحة المستهلك .
وقال "سليمان " إن تفعيل قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحية، له العديد من المميزات مشيرا إلي أن انتشار الرياشات والدبح فى الأماكن الغير مرخصة يسبب التلوث البيئى وانتشار الأمراض، وهو ما سيمنعه القانون، حيث لاحظنا فى الأونة الأخيرة ذبح الطيور خارج المجازر، ونقلها من مكان لآخر بدون تطبيق الفحص عليها
.
الصاوي أحمد
أكد الدكتور حامد عبد الدايم المستشار الأعلامي لوزارة الزراعة أن قرار تطبيق حظر تداول الدواجن الحية في محافظات القاهرة الكبري لن يتم تطبيقه قبل ان يتم تصريف الدواجن المتواجدة في المحلات و بعد توفير بدائل أخري للمحلات للإستمرار في العمل مثل توفير قروض ميسرة لشراء الثلاجات التي يتم فيه حفظ الدواجن .
ولفت عبد الدايم في تصريحات خاصة لجريدة "المال " أنه لن يتم إغلاق محلات الدواجن التي تتداول الطيور الحية قبل توفير هذة البدائل .
ومن جانبه أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الأنتاج الحيواني والداجني، أنه لن يتم مصادرة الدواجن الحية المتواجدة حاليا في المحلات، ولكن سوف يتم منح مهلة للتصرف في الدواجن المتواجدة حاليا في المحلات.
وأوضح "سليمان"، أن سبب حظر تداول الدواجن الحية في محافظة القاهرة الكبري يرجع لرغبة وزارة الزراعة في القضاء علي مرض انفلونزا الطيور وكذلك لأسباب الصحة العامة لحماية صحة المستهلك .
وقال "سليمان"، إن تفعيل قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحية، له العديد من المميزات مشيرا إلي أن انتشار الرياشات والدبح فى الأماكن الغير مرخصة يسبب التلوث البيئى وانتشار الأمراض، وهو ما سيمنعه القانون، حيث لاحظنا فى الأونة الأخيرة ذبح الطيور خارج المجازر، ونقلها من مكان لآخر بدون تطبيق الفحص عليها.
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