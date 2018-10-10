تعرف على ترتيبات دخول مباراة مصر وسوازيلاند

المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم،

على المصرى



يعقد المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، برفقة أحمد المحمدي قائد الفريق، مؤتمرا صحفيا، في الخامسة مساء غدا الخميس، بستاد السلام، قبل التدريب الأخير للفراعنة، للحديث عن استعدادات المنتخب لمباراة سوازيلاند، في اطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2019".



ووصلت بعثة منتخب سوازيلاند، إلى القاهرة، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، وتوجهت لفندق إقامتها، على أن يؤدي تدريبه الرئيسي غدا الخميس، في السابعة مساء بستاد السلام، بينما سيؤدي تدريباته اليوم في أحد الملاعب القريبة من مقر إقامته.



وقام الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، اليوم الأربعاء، بطرح تذاكر المباراة، عبر منفذين بستاد القاهرة ونادي الصيد بالدقي، وتحدد سعر التذكرة الموحدة بـ 40 جنيها للتذكرة.



من جانب أخر، عقد الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة، وحضره اللواء محمد طه مدير أمن الملاعب ممثلا عن اتحاد الكرة، مع قيادات وزارة الداخلية، وتقرر السماح بحضور 15 ألف متفرج للقاء، وتحدد مدرج الدرجة الأولى يسار لجلوس الصحفيين.



وسيتم تخصيص عدد 100 أوتوبيس نقل عام، لنقل الجماهير من محافظتي القاهرة والجيزة حتى مناطق استاد السلام والعودة مرة أخرى، وتحدد باب رقم 5 و باب رقم 6 لدخول الجماهيرر، وسيتم فتح أبواب الاستاد من الساعة الثانية ظهرا وتغلق في السادسة مساءا.