سيكو راعياً لأول مؤتمر للألعاب الألكترونية في مصر‎

سيكو للإلكترونيات

المال خاص



أعلنت الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر"رعايتها الرسمية لمهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية كراعي للالعاب الرقمية والمقرر عقده في الفترة من 11-13 اكتوبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة ,والمقام تحت رعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.



وتأتي رعاية سيكو للمهرجان المقام على مساحة 11 ألف متر مربع وبمشاركة متوقعة لـ 20 ألف زائر لتشجيع الكوادر والعقول البشرية المصرية للتفكير والإبداع وبث روح المغامرة والمنافسة من خلال الاعتماد على هواتف سيكو Nile X والذي يعد أول هاتف محمول مُصنع في مصر ،حيث تقوم سيكو بتوزيع جوائز قيمة وعالية القيمة تتضمن 10 أجهزة محمول من أحدث تليفوناتها الذكية في مصر NILE X بالاضافة إلى 10 أجهزة تابلت من طراز EXPRESS 3.



ويعد انسومنيا مصر مهرجان مخصص للألعاب على مدار ثلاثة أيام ويتكون من دورات تنافسية بجوائز نقدية وعينية، ومناطق لأحدث الألعاب و الأجهزة المتاحة في السوق، ويمكن للاعبين الاستمتاع بمنطقة الألعاب الكلاسيكية المشهورة، ألعاب الواقع الافتراضي، ألعاب الجوال، ومسرح رئيسي لبث المراحل النهائية للبطولات .



وياتي هاتف "نايل X " المعروف بجودته وكفاءته بالألعاب الإلكترونية وبفضل مواصفاته وسرعته جعلته الخيار الامثل لجميع اللاعبين ذلك,لما يتميز به من شاشة 5.7 بوصة بدقة HD+ ومعالج ثماني النواة ميدياتيك 1.5 جيجا هرتز وبطارية سعة 2800 مللي أمبير يساعد عشاق الالعاب الالكترونية على بث روح المغامرة بفضل الإمكانيات الهائلة للهاتف.



وقال محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر" "إننا فخورون باننا جزء من مهرجان انسومنيا الذي تستضيفه مصر للمرة الاولى هذا العام ، حيث تأتي رعايتنا للمهرجان انعكاسا لأهمية الرياضات الرقمية التي باتت تستحوذ على اهتمام الكثير من الشباب وأصبحت تمثل صناعة رائدة عالمية ومحليا ، ومن هنا جاءت مشاركة سيكو من خلال هواتفها الذكية العملاقة لخلق مجتمع جديد يهتم بهذه الصناعة الواعدة ".