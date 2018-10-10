اكتمال عقد منتخب مصر استعدادا لسوازيلاند

من تدريبات المنتخب



على المصرى



إكتملت صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قبل المواجهة المرتقبة أمام سوازيلاند، يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، في الجولتين الثالثة والرابعة، لتصفيات بطولة أمم إفريقيا "الكاميرون 2019".



وانضم محمد صلاح نجم ليفربول، وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون، للمعسكر، بعدما وافق المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب، على منح الثنائي، فترة راحة، بعد المجهود الكبير الذي بذله صلاح في مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، ونظرًا لكون حجازي خارج قائمة مباراة الذهاب أمام سوازيلاند، بعد غد الجمعة.



كماانضم صلاح، فور وصوله إلى التدريبات الخفيفة، التي أجراها بعض اللاعبين بصالة الجيم بمقر الإقامة، فيما يؤدي الفريق، تدريباته مساء اليوم، بدون حضور جماهيري، طبقًا لتعليمات الجهاز الفني.



وأنهى نجم ليفربول، أزمة الرعاية مع اتحاد الكرة، بارتداء قميص التدريبات، الذي يحمل شعارات رعاة الجبلاية، فور انضمامه للمعسكر، رغم رفض وكيله، رامي عباس، الذى أرسل خطابا لاتحاد الكرة، يحذره فيه من ارتداء صلاح للقميص، الذي يحمل شعارات الرعاة، في التدريبات، على أن يرتديه اللاعب في المباريات الرسمية فقط، لكن اللاعب قرر ارتداء القميص مثل باقي اللاعبين، حتى لا تحدث أزمة جديدة مع الاتحاد.



ويختتم الفريق، تدريباته غدًا الخميس على ملعب السلام، الذي يحتضن مباراة مصر وسوازيلاند، يوم الجمعة المقبل، علما بأن المنتخب المصري، يحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات القارية، برصيد ثلاثة نقاط، خلف منتخب تونس المتصدر بـ 6 نقاط.



من جانب أخر، أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، على أهمية المباراتين، مشددا خلال اجتماعه مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني، على ضرورة حسم التأهل للبطولة مبكرا.



وطالب أبو ريدة من اللاعبين عدم الاستهانة بالمنافس، مؤكدا على أن الكرة الأفريقية لم يعد بها فرق كبيرة وأخرى صغيرة، وطالبهم بأداء المباراتين المقبلتين بالروح العالية، التي كانوا عليها خلال مباراة النيجر، التي فازوا بها 6-0، واستطاعوا بها أن يسعدوا جماهير الكرة المصرية.



وأثنى رئيس الاتحاد على عمل الجهاز الفني للفريق، بقيادة أجيري، وعملية الدفع بالوجوه الجديدة التي يراها مبشرة لمستقبل المنتخب الوطني، مؤكدا أنه سيكون مع الفريق في رحلته إلى سوازيلاند نظرا لأهميتها، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة انتهى من وضع جميع الترتيبات التي تؤمن رحلة ميسرة بتوفير طائرة خاصة، وإقامة روعي من ورائها توفير كل سبل الراحة والتركيز لتحقيق الهدف المنشود.