الآثار تتسلم غطاء التابوت الذي تم تهريبه للكويت



دعاء محمود



سلمت وزارة الخارجية اليوم لجنة من خبراء وزارة الآثار غطاء التابوت الذي كانت سلطات شحن الجمارك الكويتية قد ضبطته داخل أريكة في مارس الماضي.



يأتي تسليم الغطاء بعد متابعة وتنسيق بين السفارة المصرية في الكويت والسلطات الكويتية، حتي تسلمت السفارة غطاء التابوت يوم 8 أكتوبر 2018، من إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي بعد تنسيق استمر منذ شهر مارس 2018، حيث حرصت السلطات الكويتية علي اعادة غطاء التابوت إلي موطنه الأصلي، فور التحقق من إنتماء القطعة إلي الحضارة المصرية.



وأعربت وزارتا الخارجية والآثار عن جزيل الشكر وفائق التقدير للسلطات الكويتية والجهود المبذولة من قبلها، وما أبدته من تعاون متميز مع سفارة جمهورية مصر العربية فى الكويت لإستعادة القطعة الأثرية المصرية وإعادتها إلى أرض الوطن، متطلعين إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم فى مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنسانى والحضاري.



وقال شعبان عبد الجواد، المشرف العام علي إدارة الآثار المستردة، إن مصر نجحت في استرداد هذا التابوت بالتعاون المثمر بين وزارتي الاثار و لخارجية المصرية والسلطات الكويتية، مما يؤكد على عمق علاقات الصداقة والتفاهم بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن وزارتا الآثار والخارجية تتقدمان بخالص الشكر للسلطات الكويتية وخاصة الدكتور سلطان الدويش مدير إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني الكويتي علي للجهود التي بذلت لإعادة غطاء التابوت إلى موطنه الأصلي مصر.



وأوضح عبد الجواد أن غطاء التابوت مصنوع من الخشب الملون والمزخرف ويأخذ الشكل الآدمي في وضع المومياء بحيث تظهر منطقة الرأس والجسم في شكل يشبه الوضع الأوزيري غير أن الأيدي لا تظهر متشابكة عند الصدر كعادة الشكل الأوزيري، ومن المرجح أن التابوت يعود لنهاية العصر المتأخر و بداية العصر البطلمي.



وأضاف عبد الجواد أن غطاء التابوت سيتم إيداعه بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط لإتمام عملية تنظيفه وإجراء الدراسات اللازمة عليه للتأكد من أثريتة من عدمه حيث حتي الآن لم تتمكن اللجنة الاثرية التي قامت بفحصه في دولة الكويت من التأكد من أثريته.



يشار إلى أنه فور ضبط الغطاء بمطار الكويت الدولي، شكّل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت لجنة لمعاينة و فحص الغطاء، للتأكد من أثريته من عدمه و ذلك برئاسة الدكتور سلطان الدويش مدير إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني الكويتي، وعضوية أستاذين مصريين معارين بدولة الكويت هما الدكتور السيد محفوظ، أستاذ التاريخ القديم والآثار بكلية الآداب جامعة أسيوط والدكتور أحمد سعيد، أستاذ التاريخ القديم والآثار - بكلية الآثار جامعة القاهرة.



وقد أوصت اللجنة بعد المعاينة بعودة الغطاء إلى مصر لحسم هويته؛ حيث تعذر على اللجنة تحديد أثرية الغطاء من عدمه لأن سطحه مغطى بطبقة من الأتساخات ويحتاج لمعمل ترميم متخصص لتنظيفها وإزالتها بمواد معينة و الغير متاح الآن في مصر .



