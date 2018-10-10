تفاصيل القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص

الرئيس السيسي و رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس"، الرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسيادس"،

المال - خاص



التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مع نظيره القبرصي "نيكوس أنستاسيادس"، ورئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس"، قبل انطلاق القمة الثلاثية بينهما في جزيرة تكريت اليونانية.



** تعاون قبرصي مصري



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب خلال اللقاء بالتطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهده التعاون الثنائى بين البلدين من تقدم مضطرد



وأكد حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى التى تجمع بين مصر وقبرص واليونان.



كما أشاد الرئيس بالمواقف القبرصية الداعمة لمصر فى المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية.



وأكد أهمية استمرار التشاور بين مصر وقبرص حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.



ومن جانبه، أثنى رئيس قبرص على متانة العلاقات بين البلدين، والتي تتطور بشكل متنامٍ في مختلف المجالات.



وأعرب عن تطلعه لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، فضلاً عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.



كما أعرب الرئيس القبرصي عن تقدير بلاده لدعم مصر للقضية القبرصية، وفقاً لمرجعيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيداً كذلك بالدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء قد شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، والتعاون القائم بينهما في شتى المجالات، خاصةً في مجال الطاقة.



كما شدد الرئيسان على ضرورة المضى قدماً فى تنفيذ المشروعات المشتركة التى تم الاتفاق عليها فى إطار آلية التعاون الثلاثي، بما يساهم في جعل هذه الآلية نموذجاً يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، ويعكس خصوصية العلاقات المصرية القبرصية.



وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق كذلك إلى آخر التطورات على الصعيد الإقليمى وجهود التوصل لتسوية سياسية للأزمات التى تعاني منها بعض دول المنطقة.



** مباحثات مصرية يونانية



كما استهل الرئيس الزيارة باللقاء مع رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس"، الذي أكد اعتزازه بزيارة الرئيس وبخصوصية الروابط التاريخية بين مصر واليونان.



ورحب بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية، ومعرباً عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع.



ومن جانبه، أشاد السيد الرئيس بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك،



كما أعرب الرئيس عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، والتي تعكس متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.



وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، لا سيما قطاعات السياحة والاستثمار والطاقة.



وأعرب الجانبان في هذا الصدد عن حرصهما على تطوير مجالات جديدة لتحقيق طفرة نوعية في التعاون الثنائي بين الدولتين، وكذا سرعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما سواء في الإطار الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.



وأضاف السفير، بسام راضي أن المباحثات بين الجانبين تناولت كذلك عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة​، بالإضافة إلى مساعي إحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

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