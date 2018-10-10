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استطلاع | 78% من المصريين يفضلون إنهاء أعمالهم المصرفية عبر الفروع
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 04:01 م
البنوك المصرية
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البنوك المصرية
سيد بدر
قال نديم سمنة، المدير التنفيذي لشركة Stratexis، إن مصر أمامها فرصة كبيرة للتوسع في خدمات التكنولوجيا المالية بينما الأمر يتطلب عمل كبير على مستوى تغيير ثقافة المواطنين وتجهيز البنوك.
وأوضح خلال مؤتمر شركة CR2 اليوم، أن استطلاع رأي لشركة ماكينزي العالمية حول تفضيلات العملاء فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك، أظهر أنم 78% من العملاء في مصر يفضلون التعامل التقليدي عبر الفروع.
وأشار إلى أن 6% فقط أبدت تفضيلها التعامل عبر الإنترنت و5% عبر الموبايل، و10% للصراف الآلي، و2% لخدمة العملاء الهاتفية.
ولفت إلى أن انخفاض النسبة يعكس حجم العمل المطلوب لزيادة اعتماد المواطنين على الخدمات التكنولوجية.
وأوضح أن نسبة الاعتماد على الفروع التقليدية تنخفض في المغرب إلى 64%، وكينيا إلى 33% وأنجولا 40%، وجنوب أفريقيا ونيجيريا 27% و15% على الترتيب .
ولفت إلى أن الاستطلاع أظهر أن أكثر دولة يفضل المواطنون فيها التعامل عبر الخدمات الرقمية هي نيجيريا، حيث قال 59% من المواطنين إنهم يفضلون التعامل عبر الإنترنت والموبايل، و25% للصراف الآلي، ثم جنوب أفريقيا حيث أبدى 56% من المواطنين تفضيلهم التعامل عبر الإنترنت والموبايل، و14% عبر الصراف الآلي وخدمة العملاء.
البنك المركزى المصرى
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