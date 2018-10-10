تعليمات رئاسية وراء عودة تفعيل منع تداول الدواجن الحية

متجر لبيع الدواجن الحية

كتبت: دعاء حسني



قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، Yن تعليمات رئاسية صدرت بتفعيل القانون 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009، والصادر بشأن تنظيم بيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.



أوضح السيد لـ"المال" أن مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، كانت أوضحت لمؤسسة الرئاسة أهمية عودة تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، خاصة مع تاثير عدم التفعيل سلباً علي جذب السائحين، في ظل إستمرار إدراج مصر ضمن ثلاثة دول مصابة بمرض إنفلونزا الطيور، مع فيتنام وإندونسيا.



وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تعليماته رسميا لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية الذي سبق وطبق عام 2009، إستجابة لمطالب الزراعة.



وأوضح أن وزارة الزراعة أصدرت تعليمات رسمية لتنفيذ التكلفيات الرئاسية بتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية لمديرياتها التابعة ولمحافظي القاهرة والشرقية.



كانت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، أعلنت أمس تفاصيل بدء تفعيل حظر تداول وبيع الدواجن الحية، الذي توقف تطبيقه في 2010، موضحة أنه سيتم تطبيق الأمر أولا في القاهرة والجيزة كمرحلة الأولى ثم الإسكندرية ثم باقي المحافظات.



وقالت محرز في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" أمس: "نرجع نطبقه بعد تطبيقه عامي 2009 و2010؛ بهدف أن نرتقي بمنظومة صناعة الدواجن، والحد من التلوث وانتشار الأمراض لاسيما أنفلونزا الطيور".



وأكدت أن هناك مجازر تغطي معظم الجمهورية، وتم إقامتها بملايين الجنيهات ولا تعمل إلا بطاقة 10%، موضحة أن هناك فرصا لأصحاب المحلات لشراء ثلاجات لعرض الدواجن المذبوحة في المجازر بقروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.