مسح شامل للحيوانات بقرى السلوم للتحصين من الأمراض الوبائية





قامت لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالاشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان ومديرية الطب البيطري بمطروح بعمل مسح شامل على قرى مدينة السلوم الحدودية ( بقبق - أبوزريبة - والرابية ) .وصرح بذلك الدكتور محمد المصري مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح بأن اللجان قامت بعينات عشوائية من الأغنام والماعز و الأبقار والإبل للتأكد من سلامة الحيوانات من أي أمراض وبائية ،مع التأكيد على ضرورة التحصين والترقيم والتسجيل للحفاظ على الثروة الحيوانية .وأضاف المصرى ان اللجنة تقوم بالمرور على القرى وتوقيع الكشف على الحيوانات للتأكد من سلامة الثروة الحيوانية بالمناطق القريبة مع الحدود مع ليبيا ، وذلك بعد ظهور مرض بدولة ليبيا يؤدى إلى نفوق الاغنام .و من جانبه أكد اللواء مجدى الغرابلى محافــظ مطـــروح ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وخاصة في الحدود مع ليبيا وأن مديرية الطب البيطري بالمحافظة ، اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ، لمنع تسلل المرض للأراضي المصرية عبر الحدود مع ليبيا .