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الإسكندرية
مسح شامل للحيوانات بقرى السلوم للتحصين من الأمراض الوبائية
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 03:47 م
جانب من الحملة
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جانب من الحملة
معتز محمود
قامت لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالاشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان ومديرية الطب البيطري بمطروح بعمل مسح شامل على قرى مدينة السلوم الحدودية ( بقبق - أبوزريبة - والرابية ) .
وصرح بذلك الدكتور محمد المصري مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح بأن اللجان قامت بعينات عشوائية من الأغنام والماعز و الأبقار والإبل للتأكد من سلامة الحيوانات من أي أمراض وبائية ،مع التأكيد على ضرورة التحصين والترقيم والتسجيل للحفاظ على الثروة الحيوانية .
وأضاف المصرى ان اللجنة تقوم بالمرور على القرى وتوقيع الكشف على الحيوانات للتأكد من سلامة الثروة الحيوانية بالمناطق القريبة مع الحدود مع ليبيا ، وذلك بعد ظهور مرض بدولة ليبيا يؤدى إلى نفوق الاغنام .
و من جانبه أكد اللواء مجدى الغرابلى محافــظ مطـــروح ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وخاصة في الحدود مع ليبيا وأن مديرية الطب البيطري بالمحافظة ، اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ، لمنع تسلل المرض للأراضي المصرية عبر الحدود مع ليبيا .
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