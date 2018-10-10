تعرف على دوافع الحكومة لإصدار قانون جديد للجمارك

كتبت مها أبوودن



وفقا للفلسفة التى أعلنتها وزارة المالية ودفعت لاصدار قانون جديد للجمارك، فإن صدور القانون الجديد يهدف إلى مواجهة ما طرأ من تحديات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التجارة الدولية من خلال استحداث نظم المراجعة اللاحقة ونظام التخليص المسبق، والانتقال من البيئة الورقية الى البيئة الرقمية والعمل بمنظومة النافذة الواحدة والتعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.



تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للجمارك إلى مجلس النواب ومن المتوقع اقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.



وأعلنت وزارة المالية فى الفلسفة التى بنت عليها مشروع القانون أنه عمد إلى تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى، وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الاجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.



وتهدف الوزارة إلى دعم كفاءة واحكام الرقابة الجمركية بما يمكن الدولة من استيفاء مستحقات الخزانة العامة، وذلك بتتبع البضائع بالنظم الالكترونية الحديثة وتعظيم استخدام الفحص بالآشعة والقضاء على الممارسات غير المشروعة وتعظيم دورالتدقيق اللاحق والرقابة بعد الافراج، وكذلك تقرير دور الجمارك فى اجراء التدقيق اللاحق بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.



وتهدف المنظومة الجديدة لإحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت وعدم السماح بالتصرف فى الأصناف والمصنوعات للسوق المحلى دون الرجوع للجمارك مع تقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة، إضافة إلى الانتقال من البيئة الورقية للرقمية وترسيخ الأساس القانونى للعمل بمنظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الاجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق اللامركزية فضلا عن ارساء مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة النافسة وتدعيمها.



كذلك تهدف لمواجهة ما تكشف من قصور وخلل في الأحكام المتعلقة بالمخالفات والتهريب الجمركى وتأثيرهما السلبى على مسيرة التنمية الاقتصادية وعدم تحقيق الردع العام أو الخاص فى ظل العقوبات الحالية.



وحدث القانون صور التهريب الجمركى المؤثم بما من شأنه تقليل مساحة الاجتهاد الممنوحة للموظف فى مواجهة المتعامل.