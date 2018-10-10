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حقيقة مقترح برلماني لتسمين كلاب الشوارع وتصديرها
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 03:42 م
كلاب شوارع
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كلاب شوارع
ياسمين فواز
استنكرت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تقديمها مقترحًا بتصدير الكلاب إلى الخارج، قائلة: "لم أتقدم بأي مقترح رسمي أو مشروع قانون في هذا الشأن".
وأوضحت عازر، في تصريحاتها لـ"المال"، أن ما قالته في هذا الشأن كان مجرد في سياق نقاش مع صحفي بشأن كيفية القضاء على مشكلة الكلاب الضآلة من خلال تسميمها أو خصيها، ما رفضته بشكل قاطع، متابعة: "حينها في السياق تابعت حديثي بقولي من الممكن تجميع تلك الكلاب في مكان واسع أشبه بحظيرة ضخمة وتغذيتها بشكل سليم مع إمكانية استغلالها كالتصدير مثلاً".
وقالت: "إن هناك من هاجمني وأنا لم أتقدم بها من الأساس، فالأمر كان مجرد رد في نقاش ليس أكثر".
وحول نيتها التقدم بها رسمياً، أكدت عازر أنها لا تستبعد ذلك ولكن بعد دراسة الأمر من كافة النواحي بما يتماشي مع حقوق الإنسان والحيوان والمواثيق الدولية، مضيفة أنها ستقدم على تقديم المقترح بمجرد التأكد من عمليته وسلامته على كافة الأصعدة.
وأكدت منى خليل الناشطة بمجال حقوق الحيوان، أنها تواصلت مع النائبة مارجريت عازر، واقترحت النائبة عليها تصدير الكلاب لكوريا، مضيفة: "ده واحد من موارد الدولة، وأي دولة لازم تستغل مواردها".
وأضافت خليل، أن النائبة قالت لها إن تصدير الكلاب أفضل من تعقيمها نظرًا لأن التعقيم يعتبر غير إنساني ويساعد على القضاء على هذه الأنواع.
وأوضحت أن المواطنين في كوريا يأكلون الكلاب بشكل غير إنساني باقتطاع أجزاء من جسدها وهي على قيد الحياة ويتم حرقها، حسب قولها.
واستنكرت خليل قتل الهيئة العامة للخدمات البيطرية الكلاب الضالة في الشوارع باستخدام السم، موضحة أنها طالبت أكثر من مرة بالتوقف عن قتل الحيوانات.
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