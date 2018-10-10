لاتوراكا : 3 الاف شاب استفادوا من مركز تدريب غيط العنب





معتز محمودقالت بريكا لاتوراكا نائب مدير الوكالة الامريكية للتنمية في مصر""USAID ,أن هناك 3 الاف شاب استفادوا من مركز التدريب والتشغيل المهنى بغيط العنب سواء بالتدريب او الحصول علي استشارات مهنية او توفير فرص عمل لهم .‎وأضافت خلال احتفالية نجاح الشراكة بين جمعية رجال اعمال الإسكندرية و ال"USAID و مركز التدريب و التشغيل المهني "VTEC" " بغيط العنب التابع للجمعية أن اهم الأصول التي تمتلكها مصر تتمثل في القوة البشرية و علي الجميع التكاتف لتوفير المهارات اللازمة لهم لتحسين فرصتهم في الحصول علي عمل مناسب .وأشارت نائب مدير الوكالة الامريكية للتنمية فى مصر إلى تأهيل مئات الطلاب من المدارس الفنية خلال 18 شهر و توفير فرص عمل لهم و تعليمهم المهارات اللازمة التي تؤهلهم لهذه الوظائف ،و بناء القدرات المؤسسية .