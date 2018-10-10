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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

لاتوراكا : 3 الاف شاب استفادوا من مركز تدريب غيط العنب

جمعية رجال أعمال الاسكندرية
جمعية رجال أعمال الاسكندرية
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معتز محمود

قالت بريكا لاتوراكا نائب مدير  الوكالة الامريكية للتنمية في مصر""USAID ,أن هناك 3 الاف شاب استفادوا من مركز التدريب والتشغيل المهنى بغيط العنب سواء بالتدريب او الحصول علي استشارات مهنية او توفير فرص عمل لهم .‎

وأضافت خلال احتفالية نجاح الشراكة بين جمعية رجال اعمال الإسكندرية و ال"USAID و مركز التدريب  و التشغيل المهني "VTEC" " بغيط العنب التابع للجمعية أن  اهم الأصول التي تمتلكها مصر تتمثل في القوة البشرية و علي الجميع التكاتف لتوفير المهارات اللازمة لهم لتحسين فرصتهم في الحصول علي عمل مناسب .

وأشارت نائب مدير  الوكالة الامريكية للتنمية فى مصر إلى  تأهيل مئات الطلاب  من المدارس الفنية خلال 18 شهر و توفير فرص عمل لهم و تعليمهم المهارات اللازمة التي تؤهلهم لهذه الوظائف ،و بناء القدرات المؤسسية .

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