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اقتصاد وأسواق
لاتوراكا : 3 الاف شاب استفادوا من مركز تدريب غيط العنب
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 03:32 م
جمعية رجال أعمال الاسكندرية
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جمعية رجال أعمال الاسكندرية
معتز محمود
قالت بريكا لاتوراكا نائب مدير الوكالة الامريكية للتنمية في مصر""USAID ,أن هناك 3 الاف شاب استفادوا من مركز التدريب والتشغيل المهنى بغيط العنب سواء بالتدريب او الحصول علي استشارات مهنية او توفير فرص عمل لهم .
وأضافت خلال احتفالية نجاح الشراكة بين جمعية رجال اعمال الإسكندرية و ال"USAID و مركز التدريب و التشغيل المهني "VTEC" " بغيط العنب التابع للجمعية أن اهم الأصول التي تمتلكها مصر تتمثل في القوة البشرية و علي الجميع التكاتف لتوفير المهارات اللازمة لهم لتحسين فرصتهم في الحصول علي عمل مناسب .
وأشارت نائب مدير الوكالة الامريكية للتنمية فى مصر إلى تأهيل مئات الطلاب من المدارس الفنية خلال 18 شهر و توفير فرص عمل لهم و تعليمهم المهارات اللازمة التي تؤهلهم لهذه الوظائف ،و بناء القدرات المؤسسية .
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