بعد حظر الدواجن الحية.. جهاز المشروعات يدرس توفير الثلاجات بالمحلات

أحمد الدسوقى





يدرس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، توفير ثلاجات مبردة لأصحاب محلات الدواجن، بعد قرار حظر "الفراخ" الحية، الصادر مؤخراً.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز فى تصريح لـ"المال"، على هامش توقيع عقد بقيمة 50 مليون جنيه مع البنك الزراعى، اليوم الأربعاء، إنه تم عرض المشروع على الجهاز فى منذ سنوات، ولم يتم الموافقة عليه بسبب أن القانون لم يتم تنفيذه آنذاك.

كان عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، قد قال أمس إن الحكومة بدأت تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، والذي صدر قبل 9 سنوات.





وأكدت أن الجهاز لا يمانع مطلقاً فى توفير التمويلات لأصحاب محلات الدواجن للحصول على ثلاجات مبردة فى شكل قروض، مضيفة أن الجهاز سيكون له دورًا كبيرًا فى تنفيذ هذه المنطومة خلال الفترة المقبلة.





وبحسب خطاب وزارة الزراعة لمحافظة القاهرة، طالبت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، المحافظة، بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.





وأشار إلى أن تفعيل القانون يأتي حفاظًا على صحة المواطنين وحفظا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي، كما طالب المحافظة بضرورة تفعيل الكمائن الشرطية بالمحافظة وتواجد الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطري بهذه الكمائن للتأكد من مصاحبة سيارات نقل الطيور ومنتجاتها ومخلفاتها للتصريح الرسمي بخلوها من أنفلونزا الطيور صادر عن ميدريات الطلب البيطري، وذلك بعد توقيع الفحص المعملي البيطري بالمعامل المختصة التابعة للوزارة.