صور | فيات Balilla.. سيارة عمرها 82 عامًا بشوارع القاهرة

Balilla

أحمد شوقيرصدت كاميرات جريدة "المال" سيارة عمرها 82 عامًا بشوارع القاهرة وتحديدا بمنطقة وسط البلد. والسيارة تحديدًا هي فيات باليلا، موديل 1936، والتي قال مالكها إنه قد ورثها عن أبيه الذي اشتراها من مالك آخر.وأضاف أن سيارته غير معروضة للبيع؛ لأنه يرغب في الاحتفاظ بها.والسيارة كما توضح الصور التالية تمتلك هيكلًا متينًا من الصلب يجعلها أكثر جرأة على الطريق مقارنة بكثير من السيارات الحديثة المزودة بهياكل مصنعة من الفيبر.ويشبه المظهر الخلفي للسيارة إلى حد بعيد التوك توك؛ بما يرجح أن مصممي الدراجة النارية ثلاثية الأبعاد قد اقتبسوا تسميماته .وزودت السيارة من جوانبها بما يشبه المصدات والمصاعد في الوقت ذاته؛ حيث توجد قاعدة يمكن الصعود للسيارة باستخدامها كما أنها تشكل مصدات في حالة التصادم الجانبي، والسيارة مزودة ببابين فقط.والسيارة مزودة بـ 4 مقاعد، كما أن مقصورتها الرئيسية لا تتضمن وسائل للترفيه أو الراحة على النحو المعروف بالسيارات الحديثة.وفيات باليلا 508 هي سيارة صغيرة صممتها وطورتها شركة فيات العالمية سنة 1932. وزودت السيارة بناقل حركة ثلاثي السرعات ثم طور إلى رباعي السرعات عام 1934، وتسع السيارة لأربعة اشخاص، وصممت لتصل سرعتها القصوى إلى 80 كم/ الساعة. وانتج منها نحو 113 ألف وحدة.