EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
صور | فيات Balilla.. سيارة عمرها 82 عامًا بشوارع القاهرة
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 03:52 م
فيات باليلا
أخر الأخبار
فيات باليلا 1936
أحمد شوقي
رصدت كاميرات جريدة "المال" سيارة عمرها 82 عامًا بشوارع القاهرة وتحديدا بمنطقة وسط البلد. والسيارة تحديدًا هي فيات باليلا
Balilla
، موديل 1936، والتي قال مالكها إنه قد ورثها عن أبيه الذي اشتراها من مالك آخر.
وأضاف أن سيارته غير معروضة للبيع؛ لأنه يرغب في الاحتفاظ بها.
والسيارة كما توضح الصور التالية تمتلك هيكلًا متينًا من الصلب يجعلها أكثر جرأة على الطريق مقارنة بكثير من السيارات الحديثة المزودة بهياكل مصنعة من الفيبر.
ويشبه المظهر الخلفي للسيارة إلى حد بعيد التوك توك؛ بما يرجح أن مصممي الدراجة النارية ثلاثية الأبعاد قد اقتبسوا تسميماته .
وزودت السيارة من جوانبها بما يشبه المصدات والمصاعد في الوقت ذاته؛ حيث توجد قاعدة يمكن الصعود للسيارة باستخدامها كما أنها تشكل مصدات في حالة التصادم الجانبي، والسيارة مزودة ببابين فقط.
والسيارة مزودة بـ 4 مقاعد، كما أن مقصورتها الرئيسية لا تتضمن وسائل للترفيه أو الراحة على النحو المعروف بالسيارات الحديثة.
وفيات باليلا 508 هي سيارة صغيرة صممتها وطورتها شركة فيات العالمية سنة 1932. وزودت السيارة بناقل حركة ثلاثي السرعات ثم طور إلى رباعي السرعات عام 1934، وتسع السيارة لأربعة اشخاص، وصممت لتصل سرعتها القصوى إلى 80 كم/ الساعة. وانتج منها نحو 113 ألف وحدة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا