الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

خالد بدر الدين



أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 16 % في سبتمبر الماضى ، فى أكبر زيادة منذ يناير الماضى وبعد أن زاد إلى 14.2% في أغسطس الماضي من 13% فى يوليو السابق عليه.



وتتوقع رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، ارتفاع معدلات التضخم بين 15.5% -17% بنهاية العام، مرجحة أنها لن تتراجع عن 15 % إلا لو انحسر التضخم بحوالى 0.5% علي أساس شهري في الثلاثة أشهر القادمة، بعد أن قفزت أسعار الخضروات والفاكهة عند أعلى مستوياتها منذ يناير من العام الماضي.



وذكرت وكالة بلومبرج إن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن زاد بحوالى 2.5 % الشهر الماضى بالمقارنة مع 1.8 في أغسطس بينما تباطأ معدل التضخم الأساسى الذى يستبعد التقلبات السعرية من 8.8% فى أعسطس إلى 8.6% فى سبتمبر ليؤكد أن أسعار المواد الغذائية ولاسيما الخضروات والفاكهة هى السبب الرئيسى لارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين الذى قفز بأكثر من 4.8 % بمعدل شهرى ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2017.



ورأت السويفي إن معدل التضخم الشهري عند 2.5% أعلى بكثير من التقديرات التي كانت تشير إلى 1.0-1.5%، كما أن الزيادة في الأرقام تعكس الارتفاع الهائل في أسعار الخضروات والفاكهة على أساس شهري وبدرجة أقل ارتفاع الأسعار الناتج عن موسم العودة إلى المدرسة والزيادات المتأخرة في الأسعار من جانب المنتجين لنقل الزيادة في تكاليف الطاقة والمرافق إلى المستهلك.



وأكد محمود المصري، الخبير الاقتصادى ببنك فاروس، إن وصول معدل التضخم إلى هذا المستوى المرتفع يعنى أن أسعار الفائدة لن تنخفض هذا العام أو حتى خلال الربع الأول من العام القادم كما أن ارتفاع أسعار البترول على مستوى العالم و اتجاه الحكومة لتقليص الدعم أكثر على الوقود قبل منتصف العام القادم سيدفعان التضخم لمستوى أعلى.