ضمان 3 سنوات وشاحن وجراب على تابلت سامسونج التعليمى‎

شعار شركةة سامسونج



المال –خاص



تنشر بوابة المال اليوم الاربعاء، تفاصيل جديدة عن تابلت سامسونج التعليمى منها أن الجهاز يعطى بشهادة ضمان لمدة لمدة ثلاث سنوات، بدعم من شبكة سامسونج لخدمة العملاء، والمتوفرة فى جميع أنحاء مصر.



كما سيحصل أيضا كل طالب على جهاز تابلت وشاحن وجراب للجهاز، بالإضافة لذلك، فإنّ الأجهزة الجديدة مدعومة ببرنامج KNOX MDM لتأمين بيانات التابلت وإدارة محتواه، بما يمنح وزارة التربية والتعليم التحكم الكامل في الأجهزة التي سيتم تسليمها جميعًا في أقرب فرصة.



وكانت الشركة الكورية قد تعاقدت مع وزارة التربية والتعليم على توريد وتوزيع 708 ألف جهاز للوزارة على طلاب السنة الأولى من المرحلة الثانوية فى جميع أنحاء الجمهورية خلال الفصل الدراسى 2018/2019 بالمدارس الحكومية، وكذلك المعلمون الذين يشرفون على استخدام الطلبة للتابلت.



تم اختيار سامسونج كمورد بموجب تلك الاتفاقية بعد إعلان الحكومة عن مناقصة عامة بين الشركات التكنولوجية العاملة في هذا المجال.



وبعد تأهل عدد من الشركات لشروط تلك المناقصة، قامت القوات المسلحة بإجراء تقييم ومراجعة شاملة للعروض المقدمة، لضمان أعلى مستويات الجودة وتحديد مدى توافق المواصفات الفنية للأجهزة مع متطلبات الوزارة.





