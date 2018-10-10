الحكومة توقع بروتوكولًا لإنهاء مستحقات برامج تحفيز الطيران

جانب من توقيع بروتوكول التعاون

المال - خاص



شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن إنهاء مستحقات برامج تحفيز الطيران المختلفة، بين وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووقع عنها المهندس أحمد یوسف بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة، ووزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة المصرية للمطارات ووقع عنها اللواء طيار أركان حرب طارق فوزى رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والفريق يونس المصري وزير الطيران المدني.



يأتي بروتوكول التعاون في إطار سعى وزارتي السياحة والطيران المدني إلى تبسيط عملية إنهاء مستحقات برامج تحفيز الطيران المختلفة، عن طريق عملية إجرائية مبسطة ومرنة تتم في إطار زمني معلن، وذلك في ظل الضوابط الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران لعام 2018-2020، التي أعلنت عنها وزارة السياحة ١ أكتوبر الجاري، وأطلقتها بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.



وفي مؤتمر صحفي، عقب توقيع بروتوكول التعاون، أوضح الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، أن البرنامج الجديد مبنى على عدد من المعايير تشمل تضمين الالتزام لدى شركات الطيران بتوجيه التحفيز لمن يتحمل معدل المخاطرة الأكبر، وعدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، وتمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها، وإعطاء حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6 أشهر مقسمة لشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة، وتقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التي تستلزمها عملية التحفيز، ووضع مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية انهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف.



وأضاف وزير الطيران المدني أنه سيبدأ العمل بالبرنامج الجديد من 1 نوفمبر 2018 وحتى إبريل 2020، بعد انتهاء البرنامج الحالي في 31 أكتوبر الجاري.



ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار التعاون المشترك بين وزارتي السياحة والطيران وانطلاقًا من رغبة الطرفين في توثيق هذا التعاون فیما بینهما لتعزيز قطاع السياحة بهدف زيادة التدفقات السیاحیة إلى مصر، مما یعود بالنفع على الاقتصاد القومي.



وصرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بأن الضوابط الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران لعام 2018-2020 قد أُطلقت بعد عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة مع الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني وقيادات الوزارتين وفرق العمل الفنية من الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وسلطة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات.



جدير بالذكر أن وزارة السياحة قد نظمت ورشة عمل في مايو الماضي مع وزارة الطيران المدني، واتحاد الغرف السياحية والوكلاء المحليين لمنظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران وذلك كحوار مجتمعي عن أوجه التطوير المطلوبة في الضوابط الخاصة ببرنامج التحفيز الجديد وصياغة برنامج التحفيز لعام 2018 -2020



وأشارت وزيرة السياحة إلى أن برامج التحفيز تعد أداة تسويقية واسعة الانتشار في الكثير من الدول، وتهدف إلى فتح أسواق من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية جديدة وتنشيط الحركة في المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة وضمان استمرار الحركة السياحية إلى مصر.