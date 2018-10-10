مخطط 2032 يناقش تحديات مشروعى بحيرة مريوط وأرض المطار

تجفيف بحيرة مريوط



قنصوة: المناطق غير المخططة ترتفع بنحو 17% عن نظيرتها المخططة

٤٦.٥٪ من سكان الإسكندرية يعيشون فى مناطق التوسع العشوائى



مها يونس



لفت محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، إلى أن الامتداد العمراني غير المخطط يعاني من سوء حالة الطرق، وانخفاض مستوى الخدمات والبنية التحتية والكثافات السكانية فى المناطق غير المخططة والتى ترتفع بنحو ١٧٪ عن تلك التى فى المجاورات السكنية المخططة.



وخلال الجلسة تم التعريف بالمشروع وتحديد مراحله الثلاث وخطة العمل به والذي تم إعداده بمشاركة جميع الجهات المختصة، وناقشت الجلسة التحديات التى تواجه مدينة الاسكندرية والتي من أهمها النمو السكانى السريع، والذي يعمل المخطط على حلها، حيث إنه من المتوقع أن يزداد أعداد السكان بالمدينة إلى ٢.٤ مليون نسمة مع وجود ٧٦٠ الف فرصة عمل جديدة وذلك مع الإنتهاء من كل مراحل المخطط.



ووفقا للدراسة المطروحة بجلسة الاستماع حول مخطط الإسكندرية الإستراتيجي 2032، فإنه نحو نصف سكان الإسكندرية ما يقرب من ٤٦.٥٪ يعيشون فى مناطق غير مخططة ومناطق التوسع العشوائى فى الأراضى الزراعية المحيطة بالكتلة العمرانية القائمة والمناطق غير المخططة التي تعانى من ارتفاع كثافات المبانى.



وعلى صعيد ذو صلة تم استعراض منظومة النقل والمرور حيث أشارت الدراسة إلى أن نظم النقل العام بالمدينة تعانى من التدهور وعدم التحديث أو رفع الكفاءة، فضلا عن شبكة الطرق ونظام النقل والمواصلات التي تعانى من شبه انهيار وتوقف تام أثناء ساعات الذروة مما يلقى عبئاً على إدارات المرور والتخطيط والنقل بالمحافظة، إضافة إلي كونها مصادر متعددة تعمل على تلوث البيئة، وتم أيضا استعراض مشكلات البنية التحتية ومنظومة صرف الأمطار.



على الصعيد نفسه تم استعراض مشروعات المخطط الإستراتيجي، والتى كان أهمها مشروع منطقة بحيرة مريوط وأرض المطار، حيث تم إعداد رؤية تفصيلية لكيفية العمل على هذا المشروع، وتحديد المعوقات التى تواجه تنفيذه والحلول المقترحة لحلها.



يشار إلى أن البحيرة تبلغ مساحتها نحو ١٥٠٠ فدان ويعمل مشروع تطويرها على إقامة العديد من الأنشطة على المساحة المحيطة بالبحيرة.



كما ضم المخطط الحلول المقترحة والتي كان أبرزها امتداد الحيز العمرانى وعرض خرائط توضيحية له، وأيضا المخطط الإستراتيجى لاستعمالات الأراضي وعرض خرائط توضيحية له مع وضع مخطط لكافة الأراضى على صعيد احياء الاسكندرية، والبنية التحتية الحضرية المستدامة، والمخطط الإستراتيجى للنقل بالثغر.



وكانت محافظة الإسكندرية قد عرضت اليوم والمكتب الاستشاري الألماني المخطط الإستراتيجي لمدينة الإسكندرية ٢٠٣٢ ، وذلك خلال جلسة الاستماع التي افتتحها الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، و الدكتور علاء عبد الفتاح نائبا عن وزير الإسكان، واللواء علاء عبد الله وكيل هيئة الرقابة الإدارية ، واللواء أحمد العزازي رئيس هيئة الشعبة الهندسة بالمنطقة الشمالية.