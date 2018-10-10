الزراعى يوقع تسويات بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال عامين

السيد القصير البنك الزراعى

القصير : 186 مليون جنيه حصيلة شهادة "أمان المصريين" حتى الأن



أحمد الدسوقى



وقع البنك الزراعى المصرى ، تسويات بقيمة 1.7 مليار جنيه مع 27 الف عميل متعثر لدى البنك خلال العامين الماضين.



وقال السيد القصير، رئيس مجلس ادارة البنك فى تصريحات على هامش توقيع عقد بقيمة 50 مليون جنيه مع جهاز المشروعات ، ان من بين التسويات نحو 188 مليون جنيه لنحو 2800 عميل داخل مبادرة المركزى .



وتستهدف المبادرة التي أطلقها المركزي للمتعثرين أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد في بنوك الأهلي المصري، مصر، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات، والعقاري المصري العربي، والزراعي المصري، المصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال المصري .



كما تتضمن إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسدده والتي تبلغ 16.8 مليار جنيه، في حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين في 31/12/2017 نقداً في موعد غايته 31/12/2018.



وأكد "القصير"ان هناك تواصل مستمر الى ان البنك فى تواصل دائم مع العملاء المتعثرين وقام بتقديم اكثر من مبادرة لدعم المتعثرين الذين تعرضوا لتعثر لأسباب خارج إرادتهم.



وحول حصيلة شهادة أمان قال انها بلغت ١٨٦ مليون جنيه لنحو ١٨٥ الف شهادة حتى الان ، ومازال الاقبال عليها مستمر .

