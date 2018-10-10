EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الفولي: تحقيق استراتيجية التنمية 2030 تستلزم مشاركة 3 أطراف
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 02:53 م
هيرميس المؤسسة الجديد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
فوز رئيس هيرميس للمسئولية بجائزة الأمم المتحدة لتحقيق إستراتيجية 2030
هيرميس توقع اتفاقية طرح 4.5% من الشرقية للدخان بالبورصة
هيرميس تتصدر تنفيذات الافراد بالبورصة خلال سبتمبر
"هيرميس" للتخصيم تتفاوض مع 4 جهات دولية للحصول على تمويلات
هيرميس للتخصيم تنفذ أول عملية بقيمة 3 ملايين دولار.. غدا
هيرميس للتخصيم تتفاوض مع 4 جهات للحصول على تمويلات دولارية
هيرميس المؤسسة الجديد
منى عبدالباري
قال محمد الفولي المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشبكة المصرية لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتحقيق استراتيجية ٢٠٣٠ أن تحقيق أهداف الاتفاق تستلزم مشاركة فعالة من 3 أطراف وهي القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن الإتفاق يشمل 17 هدفا تمثل تحديات قوية، وترمي بشكل أساسي إلى النهوض بمستوى معيشة الأفراد عالميا، من خلال التعاون على المستوى العالمي لتحقيقها.
جاء ذلك خلال احتفالية إعلان فوز هناء حلمي رئيس مؤسسة هيرميس للتنمية المجتمعية باختيارها من بين أفضل ١٠ قيادات تقدموا بطروحات لتحقيق أهداف البرنامج في ٢٠١٨.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا