الفولي: تحقيق استراتيجية التنمية 2030 تستلزم مشاركة 3 أطراف





قال محمد الفولي المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشبكة المصرية لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتحقيق استراتيجية ٢٠٣٠ أن تحقيق أهداف الاتفاق تستلزم مشاركة فعالة من 3 أطراف وهي القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.وأشار إلى أن الإتفاق يشمل 17 هدفا تمثل تحديات قوية، وترمي بشكل أساسي إلى النهوض بمستوى معيشة الأفراد عالميا، من خلال التعاون على المستوى العالمي لتحقيقها.جاء ذلك خلال احتفالية إعلان فوز هناء حلمي رئيس مؤسسة هيرميس للتنمية المجتمعية باختيارها من بين أفضل ١٠ قيادات تقدموا بطروحات لتحقيق أهداف البرنامج في ٢٠١٨.