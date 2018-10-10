محمد صلاح يغني بدار الأوبرا.. 12 نوفمبر

أحمد حمدي



يغني المطرب محمد صلاح بأغنية "إحنا المصراوية" فى حفل افتتاح مهرجان "بالشباب تحيا الأمم "مساء يوم الإثنين 12 نوفمبر المقبل بالمركز الثقافي بالهناجر بدار الأوبرا.



وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحى، ونخبة من اللواءات والقيادات السياسية والفنية وأعضاء مجلس النواب.



وأوضح رئيس المهرجان الكاتب الصحفى مصطفى كامل سيف الدين أن حفل الافتتاح يتضمن أيضا عرضًا فنيا لفريق الصخرة «صرخة مدمن» بقيادة المخرج جمال المصرى، والذى يُشرف على المهرجان ثم يليه تكريم لنخبه من الفنانين، وشباب مصر المشرف فى كل المجالات.