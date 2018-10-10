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اقتصاد وأسواق
تشكيل لجنة فنية بين العربية للتصنيع و«الصناعات الدفاعية» بالبرتغال
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 02:46 م
العربية للتصنيع والصناعات الدفاعية بالبرتغال
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العربية للتصنيع و"الصناعات الدفاعية" بالبرتغال
الصاوي أحمد
أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الاستفادة من الخبرة البرتغالية، وخلق فرص حقيقية للاستثمار في العديد من المجالات الصناعية الحديثة، مشيدًا بتلك الخطوة الهامة على طريق التصنيع والتعاون المصري الأوروبي المشترك.
جاء هذا خلال زيارة ماريا مادلينا فيشر، سفير دولة البرتغال بالقاهرة، واللواء هنريك ماسيدو رئيس الشركة القابضة للصناعات الدفاعية البرتغالية، والوفد المُرافق, في إطار خطة العمل المشترك التى تتبناها الهيئة العربية للتصنيع، مع كافة الدول الشقيقة والصديقة لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات الصناعية المُتعددة.
وقال التراس: "إننا اتفقنا على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة الصناعات الدفاعية بدولة البرتغال، لتعزيز التعاون المشترك بأسلوب علمي في مجال الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب وفي المجالات المدنية مثل الطاقة الشمسية"، معربًا عن ترحيبه لهذا التعاون، الذي يعد تأكيدًا لعلاقات الصداقة بين مصر والبرتغال والذي تمثل في تبادل الزيارات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دى سوزا.
من جانبها، ذكرت فيشر سفيرة دولة البرتغال بالقاهرة، أنها سعيدة لتواجدها بالهيئة العربية للتصنيع للمرة الثانية، للتعرف عن قرب بتلك المؤسسة الصناعية العملاقة وقدراتها التصنيعية ومُنتجاتها المُتنوعة والتشاور مع مسئوليها عن الفرص المُتاحة، وبعض الموضوعات الفنية المُتعددة في إطار تعزيز التعاون المُشترك مُستقبلاً.
وأشار رئيس الشركة القابضة للصناعات الدفاعية البرتغالية، إلى أهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجالات مجابهة الإرهاب، نظرًا لجودة وتميز منتجات الهيئة وفقًا لمعايير الجودة العالمية ومشاركتها في العديد من المشروعات التنموية والقومية التي تشهدها مصر في الوقت الحاضر مشيدا بتجربة الهيئة في استغلال فائض الطاقات الإنتاجية مثل شأن كافة المؤسسات الصناعية الكبري، ويتشابه مع إستراتيجية شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية.
الهيئة العربية للتصنيع
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