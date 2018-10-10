EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
التضخم يسجل معدلا شهريًا سالبًا 0.1% خلال سبتمبر
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 03:15 م
البنك المركزى 2
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
2.6 % ارتفاعًا فى معدل التضخم الشهرى سبتمبر الماضى
صندوق النقد: معدل التضخم في مصر يصل 20.9٪ نهاية 2018
برلماني في فنزويلا يكشف قيمة التضخم السنوي خلال 12 شهرا
النقد الدولي: تحسين السياسات المالية بالأسواق الناشئة يساعد على استقرار التضخم
إتش سي يتوقع ارتفاع التضخم إلى 14,8% بنهاية العام
البنك المركزى 2
كتب- سيد بدر:
أعلن البنك المركزي تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي معدلا سالبًا بلغ 0.1% خلال سبتمبر الماضي مقابل 0.6% خلال أغسطس السابق عليه.
وأشار في بيان اليوم، إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجع إلى 8.6% خلال سبتمبر مقابل 8.8% خلال أغسطس.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم، تسجيل المعدل الشهري للتضخم العام 2.5% في سبتمبر مقابل 1.8% في أغسطس، وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 16% في أغسطس مقابل 14.2% في سبتمبر .
التضخم
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا