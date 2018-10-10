البنك المركزى 2

كتب- سيد بدر:



أعلن البنك المركزي تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي معدلا سالبًا بلغ 0.1% خلال سبتمبر الماضي مقابل 0.6% خلال أغسطس السابق عليه.



وأشار في بيان اليوم، إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجع إلى 8.6% خلال سبتمبر مقابل 8.8% خلال أغسطس.



وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم، تسجيل المعدل الشهري للتضخم العام 2.5% في سبتمبر مقابل 1.8% في أغسطس، وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 16% في أغسطس مقابل 14.2% في سبتمبر .