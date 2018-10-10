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بورصة وشركات

تغطية الطرح العام لأسهم ثروة كابيتال 30 مرة مع إغلاق الاكتتاب

ثروة كابيتال لوجو
ثروة كابيتال لوجو
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مصطفى طلعت

علمت "المال" أن اجمالي الطلبات المقدمة لشراء اسهم شركة ثروة كابيتال القابضة قد بلغت 887.4  مليون سهم، بقيمة طلبات 6.5 مليار جنيه ممثلة فى 2306 طلب شراء، ليتم تغطية الطرح العام بنحو 30 مرة مع اغلاق باب الاكتتاب.

وانتهي اليوم الأربعاء المشاركة باكتتاب الطرح العام البالغ اسهمه 29.5 مليون سهم، على أن يتم بدء التداول على السهم 15 أكتوبر المقبل، علماً بأنه تم تغطية الطرح الخاص حوالي 10.8 مرة من المؤسسات المالية العالمية والعربية وصناديق الاستثمار والأفراد ذوي الملاءة المالية. 

وتعمل ثروة كابيتال في السوق المحلية منذ عام ٢٠٠١ في عدة مجالات مرتبطة بالأفراد مثل contact لتقسيط السيارات، وcontact للتمويل العقاري، وcontact لتشطيب الوحدات السكنية، و get go لتقسيط السلع المعمرة، والتوريق، والتأمين.

وخصصت الشركة ٩٠% من النسبة المخصصة الطرح وهي ٤٧% من أسهمها الطرح الخاص، بينما تم تخصيص ١٠% الطرح العام الأفراد.

ويدير طرح "ثروة كابيتال" بالبورصة شركة "بلتون" المالية القابضة بينما يتولى مكتب معتوق بسيوني دور المستشار القانوني.

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