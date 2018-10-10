محافظ بورسعيد يبحث تأهيل أطقم منظومة التأمين الصحى الجديدة

محافظ بورسعيد يستعرض لمنظمة الصحة العالمية جهود الارتقاء بخدمة المواطنين



أمانى العزازى



بعد ساعات من زيارة الدكتور هاله زايد وزيرة الصحه لبورسعيد والاطمئنان على سير العمل بتطوير المنشآت الصحيه الجديده استعدادا لتطبيق منظومه التأمين الصحى الجديده، وفعاليات مباردة الرئيس للقضاء على فيروس سى بالمحافظه.



استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صباح اليوم الاربعاء وفد منظمة الصحه العالميه، وخلال اللقاء استعرض المحافظ مجهودات المحافظه بالتعاون مع وزارة الصحه للارتقاء بالخدمه المؤداه للمواطنين والتى ستشهد بتطبيق المنظومة الجديده للتامين الصحى طفرة غير مسبوقه.



وناقش المحافظ مع الوفد سبل تأهيل الاطقم الطبيه المكلفه بتطبيق المنظومة ونشر الوعى الطبى بين المستفيدين لتعظيم الاستفاده من النظام الجديد وكذلك تعريف جميع أفراد المنظومة الطبية بنظام التامين الصحى.



حضر اللقاء الدكتور محمد هانى غنيم نائب محافظ بورسعيد.







