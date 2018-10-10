العبوات الطبية تكلف مستشارًا ماليًا لدراسة القيمة العادلة قبل الاكتتاب





رجب عزالدينقالت شركة العبوات الطبية، إنها ستكلف مستشارًا ماليًا جديدًا لدراسة القيمة العادلة للسهم قبل الاكتتاب المقرر فى زيادة رأس المال.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن دراسة القيمة العادلة سيتم الإفصاح عنها قبل خمسة أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب، مع عدم الاعتداد بدراسة القيمة العادلة التى تم نشرها 8 أكتوبر الجارى، وذلك مراعاة لبند الاستقلالية.وحددت شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات فى وقت سابق، القيمة العادلة لسهم العبوات الطبية، بين 1.6 و1.94 جنيه للسهم.ووافقت عمومية الشركة، فى يوليو الماضى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 64 مليونًا إلى 128 مليون جنيه، موزعة على 64 مليون سهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبته في رأسمال الشركة الأصلي.