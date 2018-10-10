ميناء دمياط يستقبل 15776 طن قمح

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة من بينهم شحنة قمح تزن 15776 طن، فيما غادر 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة .



وأصدر المركز الاعلامي بياناً قال فيه أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأشار إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 3509 طن أرز و 3400 طن ذرة و 4750 طن حديد و 15776 طن قمح و 1666 طن خشب .





وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 10845 طن يوريا و 8870 طن ملح و 3500 طن كسب و 2470 طن رمل و 3050 طن مولاس .



كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 399 حاوية مكافئة وحركة الوارد بلغت 228 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2078 حاوية مكافئة .

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء 917 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 48956 طن من البضائع العامة منها عدد 148 سيارة نقل محملة بـ 7705 طن قمح .وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 167220، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 73848 طنا.



يذكر أن الميناء استقبل قطاران لنقل الغلال والحبوب، حيث وصل فى الساعه الـ2 مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2460 وقام بتحميل 1296 طن من القمح,وغادر فى تمام الساعه الـ8 من مساء نفس اليوم، ووصل أيضا في الساعة الـ11 مساء أمس القطار رقم 2435 وقام بتحميل 1348 طن من القمح وغادر في تمام الساعة الـ5 من صباح اليوم الأربعاء.



