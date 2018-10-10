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بورصة وشركات
القاهرة للأدوية تعلن توزيع نقدى بقيمة 3 جنيه للسهم
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 02:20 م
القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
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القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
رجب عزالدين
أعلنت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة 3 جنيه للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 28 اكتوبر الجارى .
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الحق في التوزيع لمشتري السهم ينتهى انتقاله بنهاية جلسة 23 اكتوبر .
ويبلغ رأسمال الشركة 119.4 مليون جنيه موزعا على 11.9 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم .
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