القاهرة للأدوية تعلن توزيع نقدى بقيمة 3 جنيه للسهم

القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

رجب عزالدين



أعلنت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة 3 جنيه للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 28 اكتوبر الجارى .



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الحق في التوزيع لمشتري السهم ينتهى انتقاله بنهاية جلسة 23 اكتوبر .



ويبلغ رأسمال الشركة 119.4 مليون جنيه موزعا على 11.9 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم .