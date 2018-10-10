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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

القاهرة للأدوية تعلن توزيع نقدى بقيمة 3 جنيه للسهم

القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
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القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

رجب عزالدين

أعلنت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة 3 جنيه للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 28 اكتوبر الجارى .

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الحق في التوزيع لمشتري السهم ينتهى انتقاله بنهاية جلسة 23 اكتوبر .

ويبلغ رأسمال الشركة 119.4 مليون جنيه موزعا على 11.9 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم .
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