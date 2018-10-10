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بورصة وشركات
العربية للحليج تعلن عن توزيع نقدى بقيمة 30 قرشًا للسهم
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 02:18 م
العربية لحليج الأقطان 1
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العربية لحليج الأقطان 1
رجب عزالدين
أعلنت شركة العربية لحليج الأقطان عن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة 0.3 جنيه للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 25 أكتوبر الحالى.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة 22 اكتوبر.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.32 مليار جنيه، موزعاً على 264.81 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
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