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اقتصاد وأسواق
التموين: 29 ألف بقال يصرفون مقررات أكتوبر
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 02:33 م
وزارة التموين 2
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محمد مجدى
إستلم 29 ألف بقالي التموين على مستوي محافظات الجمهورية، 3 سلع هي السكر والزيت والمكرونة، وذلك من أصل 60 سلعة مختلفة الحجم والنوع، ضمن المقررات التموينية الخاصة بشهر اكتوبر الجاري، وطرحها على ما يقرب من 70 مليون مواطن مقيد على 20 مليون بطاقة تموينية.
وقال ماجد نادي المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبقالي التموين، للمال أن المقررات التموينية الخاصة بشهر أكتوبر الجاري، يتم صرفها بشكل طبيعي، للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية، وذلك منذ بداية الشهر الجاري.
وأضاف نادي، أن السلع التي تم إستلامها من مخازن شركتي المصرية و العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، هي السكر والزيت والمكرونة.
يشار إلي أن قائمة المقررات التموينية تضم ما بين سلع غذائية، وغير غذائية، منظفات، بنحو 60 سلعة، منها الأرز والسكر والزيت والألبان الجافة والأجبان والمكرونة والعدس، ومنظفات بأوزان وأصناف مختلفة مثل الصابون والكلور ومساحيق الغسيل.
ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية بنحو 50 جنيهاً شهريًا، يحصل من خلالها على السلع التي يرغب بها من تلك القائمة.
بينما قال مصدر مسئول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمال، أن المجمعات الإستهلاكية الثلاثة الأهرام، والنيل، والإسكندرية، والتي يصل عدد فروعها لنحو 3 آلاف فرع، تتوافر بها جميع السلع والمقررات المطروحة على قائمة التموين، ومتاح للمواطنين حاملي البطاقات التموينية صرفها.
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