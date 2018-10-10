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بورصة وشركات
القناة للتوكيلات تعلن توزيع نقدى بقيمة جنيه للسهم
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 02:14 م
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
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شركة القناة للتوكيلات الملاحية
رجب عزالدين
أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية عن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة جنيه للسهم ,يبدأ صرفه اعتبارا من 22 اكتوبر الجارى .
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الحق في التوزيع لمشتري السهم نتهى انتقاله بنهاية جلسة 17 اكتوبر .
ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، موزعاً على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
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