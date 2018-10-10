القناة للتوكيلات تعلن توزيع نقدى بقيمة جنيه للسهم

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

رجب عزالدين



أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية عن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة جنيه للسهم ,يبدأ صرفه اعتبارا من 22 اكتوبر الجارى .



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الحق في التوزيع لمشتري السهم نتهى انتقاله بنهاية جلسة 17 اكتوبر .



ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، موزعاً على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.