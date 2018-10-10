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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

القناة للتوكيلات تعلن توزيع نقدى بقيمة جنيه للسهم

شركة القناة للتوكيلات الملاحية
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
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شركة القناة للتوكيلات الملاحية

رجب عزالدين

أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية عن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة جنيه للسهم ,يبدأ صرفه اعتبارا من 22 اكتوبر الجارى .

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الحق في التوزيع لمشتري السهم نتهى انتقاله بنهاية جلسة 17 اكتوبر .

ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، موزعاً على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
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