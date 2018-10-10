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نقل وملاحة
إطلاق مشروع تطوير النقل الحضري
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 02:20 م
هشام عرفات وزير النقل
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هشام عرفات وزير النقل
محمود محسن
أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن إطلاق مشروع تطوير النقل الحضري، علمًا بأنه في 22 نوفمبر2017 تم توقيع اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضري فى الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر البيئية والنقل.
وأوضح وزير النقل أنه بمقتضى هذا الاتفاق تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بمبلغ 500 الف يورو لإجراء عدة أنشطة ومساعدات فنية لصالح وزارة النقل، ترتكز المساعدات الفنية على تطوير وتشغيل منظومات النقل الحضري، خاصة مع كل من (الهيئة القومية للانفاق، والشركة المصرية لتشغيل وإدارة مترو الأنفاق، وهيئة النقل العام بالإسكندرية، ومع إشراك الشركاء المعنيين بالنقل الحضري لدعم تحسين شبكة النقل العام).
وأكد عرفات أنه في إطار نطاق المساعدات الفنية لتطوير النقل الحضري تم وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذ آليات تمويل مترو الأنفاق، وتتضمن المساعدة فى وضع خطة التدابير ذات الأولوية لتعزيز الآليات المالية، ودعم إعداد خطة عمل لتنفيذ التدابير المختارة ذات الأولوية لتؤدي الى تهيئة بيئية مالية مستدامة لتشغيل مترو القاهرة وترام الاسكندرية الجديد بما يتيح تحسين التوازن بين إيرادات وتكاليف تشغيل نظم النقل العام.
ووضعت خطة عمل لتحسين تصميم محطات مترو القاهرة وترام الرمل بالإسكندرية لتعزيز الاستفادة التجارية منهما (بما فى ذلك الإعلانات) وتتضمن مساعدة وزارة النقل فى تحديد المشكلات والمعوقات لتحقيق الاستفادة التجارية والإعلانات من محطات المترو والسكك الحديدية، وتعزيز قدرات الشركة المصرية لتشغيل وإدارة المترو وشركة تشغيل ترام الإسكندرية الجديد لوضع وإدارة استراتيجية لدعم الانشطة التجارية الإعلانية فى هذه المحطات، ووضع دراسة تفصيلية لتصميم وإعادة تصميم بعض محطات المترو المختارة، ووضع برنامج لتعزيز الأنشطة التجارية والإعلانية فى هذه المحطات.
وأضاف عرفات أنه تم مراجعة ودعم التصميم المهني لمحطتين تبادليتين رئيسيتين على الخط الثالث للمترو، وتقديم دعم فني للهيئة القومية للانفاق وكذلك الشركة المصرية لتشغيل وإدارة المترو من خلال تقديم التصميم المهني الأساسي للمحطتين، فضلاً عن إعداد كراسة الشروط للأعمال الاستشارية لوضع رسومات التصميم العملى مع ضمان كفاءة التكامل بين مختلف وسائل النقل، ومساعدة إدارة تشغيل المترو لتقليل ومراقبة التكاليف التشغيلية، ومساعدة الشركة المصرية لتشغيل وإدارة المترو فى تقليل التكاليف التشغيلية وتحديد المتطلبات الهامة لإدارة التشغيل التى تحقق المعدلات المثلي لتكاليف التشغيل.
وأشار إلى أن تتم تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين فى صيانة مترو القاهرة، وتحديد احتياجات الشركة المصرية لتشغيل وإدارة المترو لتحسين أنشطة الصيانة لتقليل التكاليف التشغيلية، ووضع برنامج تدريبي لتحسين قدرات الصيانة والإشراف على تنفيذها.
كما أنه سيتم مساعدة الجهات المشغلة لمترو القاهرة وترام الاسكندرية المستقبلي فى إنشاء كيان لتنظيم تعريفة النقل داخل بنيتهما المؤسسية لتولي مسؤولية مع وضع الهيكل المناسب لها وتحديد الكفاءات المطلوبة، والمساعدة فى إعداد خطة مرحلية للتفعيل التدريجي لجهاز تنظيم النقل فى القاهرة الكبري والقيام بواجباتة المحددة، وذلك لتفعيل دوره بالكامل فى المستقبل والمساعدة فى التحديث التدريجي.
النقل
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