محمد صبرى: تكلفة مركز تدريب غيط العنب تجاوزت 25 مليون جنيه

رجال أعمال إسكندرية



رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية: المركز يساهم فى تعميق الصناعة وسلاسل الإنتاج وزيادة الصادرات



معتز محمود



قال المهندس محمد صبرى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن تكلفة مركز التدريب والتشغيل المهنى التابع للجمعية بغيط العنب تجاوزت 25 مليون جنيه حتى تاريخه،بخلاف قيمة الأرض والمبالغ المنفقة على القدرات بداخله.



وأضاف خلال كلمته فى احتفالية نجاح الشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية ومركز التدريب والتشغيل المهنى ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات بمقر المركز، أن تكلفة الأرض المقام عليها المركز تبلغ نحو 25 مليونا هى الأخرى.



وأشار صبرى الى أن فكرة إنشاء مركز تدريب طرحت بأعمال إسكندرية منذ نحو ست سنوات، لافتا الى أنه تم طرح الفكرة على الجانب الأمريكى.



واعتبر رئيس مجلس إدارة الجمعية أن مركز التدريب والتشغيل المهنى يساهم فى تعميق الصناعة وسلاسل الإنتاج وزيادة الصادرات.