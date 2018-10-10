الطاقة المتجددة : المحطات الصغيرة أعلى المنازل الأسرع انتشارا

د. الخياط

عمر سالم



أوضح الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أنه تم خلال اليوم الثانى لمؤتمرمصر للطاقة المتجددة عقد عدة جلسات حوارية تضمنت عدد من الموضوعات المهمة حول توفير فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة ,حيث ناقشت الجلسة سبل نشر وتوفير فرص العمل من خلال نشر استخدامات الطاقة المتجددة والفوائد التي يتم تحقيقها من خفض نسبة البطالة وتوفير عماله مدربه.



وأكد على اهمية مشروعات الطاقة ذات القدرات الصغيرة سواءً فوق أسطح المنازل أو للأغراض الصناعية والحوافز التي يمكن تقديمها , لتصبح الأسرع انتشارا ,وتساهم فى نشر ثقافة الطاقة المتجددة ، فضلاً عن الابتكار في الطاقة المتجددة ونشر استخدام السيارات الكهربائية.



وأضاف أنه سيتم مناقشة أهمية تشجيع استخدام السيارات الكهربائية في النقل والمواصلات, وتشجيع الدولة للحفاظ على البيئة ونشر التكنولوجيا وخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون.



وأشار بأن الجلسات تناولت استراتيجية الطاقة المستدامة في الدول العربية وسيتم مناقشة استراتيجية الطاقة المتجددة في الدول العربية بحضور خبراء من الدول العربية في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.



شارك فى الجلسات الحوارية نائب وزير التخطيط ، نائب وزير البحث العلمي ، ونائب وزير الصناعة ، بالإضافة الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والمركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة, ومرفق تنظيم الكهرباء ,وحماية المستهلك والبنك الدولي ,والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة .