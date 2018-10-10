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سيـــاســة
بيان عاجل لرئيس الوزراء يطالب بتقنين اراضي بالسويس
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 01:49 م
مؤتمر الأمم المتحدة ببيروت يعتمد توصيات النائب عبد الحميد كمال
أخر الأخبار
مؤتمر الأمم المتحدة ببيروت يعتمد توصيات النائب عبد الحميد كمال
ياسمين فواز
قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيان عاجل اليوم الاربعاء الى رئيس الوزراء حول أهمية تقنين أوضاع واضعي اليد تنفيذا للقانون وحفاظاً على الامن الاجتماعي.
وأضاف بأن اعداد كبيرة من المواطنين فى السويس والمحافظات الأخري من الذين تقدموا بملفاتهم مستوفاة لكافة الشروط وسداد لكافة الرسوم فوجئوا بهدم مبانيهم وإزالة بعضها قبل الانتهاء من فحص ملفاتهم او النظر الى تظلماتهم رغم استيفاءها ، الأمر الذي دفع بهم الى ارسال برقيات استغاثة الى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الادارة المحلية".
وتابع بأنه حفاظاً على ارض الدولة وتنميتها وحفاظً على حقوق المواطنين الجادين والشرفاء الذين قاموا بزراعة الاراضي او اقاموا بالبناء مسددين كافة التزامتهم من مدخارتهم ولا يريدون تجارة او ربح , بل يريدون تقنين أوضاعهم.
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