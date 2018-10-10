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الإسكندرية
على رأسها أغنام البرقى.. محافظ مطروح يبحث تنمية الثروة الحيوانية
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 01:25 م
على رأسها أغنام البرقى.. محافظ مطروح يبحث تنمية الثروة الحيوانية
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على رأسها أغنام البرقى.. محافظ مطروح يبحث تنمية الثروة الحيوانية
معتز محمود
التقى اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح مع الدكتور عادل البلتاجى مدير مشروع تنمية الثروة الحيوانية أحد مشروعات البرنامج المشترك للاتحاد الأوروبى ومحمود العسقلانى رئيس جمعية حماية المستهلك والوفد المرافق
ويهدف هذا اللقاء الى عرض مقترحات تنمية الثروة الحيوانية خاصة أغنام البرقى والحفاظ عليها بحضور المهندس حسين السنينى مدير عام مديرية الزراعة بمطروح.
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